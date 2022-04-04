Латвия понижает уровень дипотношений с РФ, Литва высылает посла

«В связи с преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами в Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с Российской Федерацией», - написал Ринкевич в Twitter. Он добавил, что о конкретных решениях будет объявлено после завершения внутренних процедур.

Как сообщил LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, министерство не будет давать дополнительных комментариев, пока решение не принято и не объявлено.

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

Литва

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняла решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву», - сказал глава литовского дипломатического ведомства.

Ландсбергис также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве. Общение с Россией продолжится на уровне поверенных в делах.

По словам министра, об этом решении информированы партнеры в Евросоюзе и НАТО, они призваны сделать то же самое.

«Жестокость оккупационных сил России преступила любые нормы цивилизованного мира. То, что мир увидел в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения и других городов можно увидеть и другие примеры страшных военных преступлений», - утверждает министр.

«Все совершенные вооруженными силами России военные преступления и преступления против человечности в Украине не будут забыты», - сказал глава литовской дипломатии.

Он не назвал убийства мирных жителей в Украине геноцидом, однако подчеркнул, что преступники должны за это ответить.

«Мое стремление и стремление литовского правительства - чтобы суды как можно скорее дали оценку преступлениям и чтобы потребовали реальной ответственности от людей, которые давали поручения, которые приказывали совершать эти преступления и которые их непосредственно совершили», - сказал Ландсбергис.

Он также информировал, что посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев.

Гнев международного сообщества взывали обнаруженные в небольшом городке Буча к северо-западу от Киева массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в убийстве мирного населения. В освобожденном от российских оккупантов городе обнаружены захоронения более 330 мирных жителей, убитых российскими военными.