Фура с продуктами для Украины отправилась в путь

В общей сложности удалось собрать 50 331 евро и 50 центов. На эту сумму были закуплены разнообразные продукты, которые заняли 32 палета. Среди продовольствия – продукты с длительным сроком хранения, такие, как спагетти, овсяные хлопья, мясные консервы, детское питание, смузи, твердый сыр, различные мясные изделия и т.п.

«На прошлой неделе продукты были укомплектованы, в воскресенье машина отправилась в путь. К месту назначения транспорт должен добраться к вечеру вторника. Благодарю всех, кто пожертвовал средства, а также производителей продуктов, которые помогли собрать посылку. Мы надеемся, что это поможет немножко смягчить сложные условия, в которых находятся жители Украины», - прокомментировал Сирель.