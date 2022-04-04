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Лийметс призвала ЕС ввести санкции против энергетического сектора России

РИА Новости
Лийметс призвала ЕС ввести санкции против энергетического сектора России
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Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Европейский союз (ЕС) ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них энергетический сектор, сообщает РИА Новости.

В понедельник Лийметс встретилась со своим румынским коллегой в Бухаресте.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС", - заявила глава МИД.

"Мы также должны ввести санкции в отношении энергетического сектора, у нас не должно быть никаких ограничений, потому что эта жесткая война должна закончиться", - подчеркнула Лийметс.

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