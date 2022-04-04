Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Европейский союз (ЕС) ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них энергетический сектор, сообщает РИА Новости.
Лийметс призвала ЕС ввести санкции против энергетического сектора России
Лийметс призвала ЕС ввести санкции против энергетического сектора России
В понедельник Лийметс встретилась со своим румынским коллегой в Бухаресте.
"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС", - заявила глава МИД.
"Мы также должны ввести санкции в отношении энергетического сектора, у нас не должно быть никаких ограничений, потому что эта жесткая война должна закончиться", - подчеркнула Лийметс.
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