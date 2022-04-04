Лийметс призвала ЕС ввести санкции против энергетического сектора России

В понедельник Лийметс встретилась со своим румынским коллегой в Бухаресте.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС", - заявила глава МИД.