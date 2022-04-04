Украина просит помочь ей вывезти прошлогодний урожай зерновых

«Им нужно вывезти еще немало зерновых культур и они просят Евросоюз, особенно граничащие с Украиной страны, помочь расширить логистические каналы, с ограничениями проверок. Время поджимает, из-за перебоев в работе портов Черного моря очень трудно перевезти зерно по реке Дунай, единственным путем остается железная дорога, и они просят так или иначе обратить на это внимание», - заявил Навицкас в понедельник, 4 апреля на дискуссии об обеспечении продовольствием в Сейме.

По его словам, эту просьбу ему передал в понедельник украинский министр сельского хозяйства Роман Лещенко.

Навицкас подчеркнул, что из-за войны в Украине начались перебои и, по его словам, в «долгосрочной перспективе» сохранятся перебои с поставками кормов из Украины, России и Беларуси.

«Некоторых продуктов мы завозили больше из России, чем из Украины, например, той же кукурузы, но подсолнечный жмых - из Украины», - сказал министр.

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега информировал, что Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% - ячменя, 15% - кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.