Гражданин Эстонии приговорен к тюремному сроку в США за киберпреступления

По данным Министерства юстиции США, Максим Березан, 37-летний гражданин Эстонии, приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы. Его обвинили в причинении ущерба посредством кибератак на десятки миллионов долларов.

Мужчина был пойман в Латвии, откуда в 2020 году был передан властям США.

По данным властей США, Березан уже давно являлся членом российского киберпреступного форума DirectConnection. Согласно решению суда, мужчина специализировался на так называемых кешаутах (использование украденных у людей данных кредитных карт) и атаках вируса-вымогателя (ущерб составил 53 млн долларов). Виновному предписано выплатить 36 миллионов долларов компенсации ущерба.

При задержании Березана в Латвии в ноябре 2020 года были конфискованы Porsche Carrera 911, черный Porsche Cayenne, мотоцикл Ducati. У него конфисковали 200 000 долларов наличными и 1,7 миллиона долларов в биткойнах.