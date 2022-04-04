Эстония и Латвия пока не могут полностью отказаться от газа из РФ

По словам министра госуправления Яака Ааба, Эстония уже к осени могла бы отказаться от российского газа, но для этого необходим СПГ-терминал, причем желательно в качестве совместного проекта с Финляндией и Латвией. Однако, как отметил министр, если северные соседи не против, то у южных свои планы. Рассчитывать же на Литву не приходится, поскольку она будет обеспечивать в первую очередь себя и Польшу.

"Я очень надеюсь, что вне зависимости от того, насколько будут готовы сотрудничать с нами Латвия и Финляндия, Эстония сама сможет позаботиться об этом. Предварительное решение по терминалу Министерство экономики и коммуникаций должно представить к четвергу", - подчеркнул Ааб.