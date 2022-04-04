Стоимость электроэнергии во вторник в Эстонии вырастет до 83,37 евро за мегаватт-час

Самой высокой — 199,98 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой ночью с 3 до 4 часов, когда она составит 16,94 евро за мегаватт-час. Ниже 20 евро 16,94 будет с полуночи до 6 часов утра.