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Стоимость электроэнергии во вторник в Эстонии вырастет до 83,37 евро за мегаватт-час

BNS
Стоимость электроэнергии во вторник в Эстонии вырастет до 83,37 евро за мегаватт-час
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Ants Liigus

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне во вторник по сравнению с понедельником вырастет на 15,2 процента до 83,37 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 199,98 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой ночью с 3 до 4 часов, когда она составит 16,94 евро за мегаватт-час. Ниже 20 евро 16,94 будет с полуночи до 6 часов утра.

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