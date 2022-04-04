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Германия высылает 40 российских дипломатов

Deutsche Welle
Германия высылает 40 российских дипломатов
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Анналена Бербок
Анналена Бербок Фото: Felix Zahn/photothek.net via www.imago-images.de

Федеральное правительство Германии объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По данным МИД ФРГ, в Германии аккредитованы 104 российских дипломата, пишет DW.

«Снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Германии. Поэтому «федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», - подчеркнула Бербок.

Официальный Берлин, отмечается далее в заявлении, совместно с партнерами прорабатывает дальнейшие ответные действия. «Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, мы решительно увеличим нашу поддержку вооруженных сил Украины, а также укрепим восточный фланг НАТО», - подчеркнула Бербок.

Две балтийские республики понизили уровень дипотношений с РФ

Ранее в тот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что официальный Вильнюс принял решение понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и РФ. Российскому послу предписано покинуть страну, российское консульство в Клайпеде будет закрыто. В ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.

Уровень дипломатических отношений с Россией понизила также и Латвия. Рига отзовет своего посла из Москвы, а российский посол в Латвии получит предписание покинуть страну.

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