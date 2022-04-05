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Рейнсалу: Эстонии следует не только присоединяться к международным санкциям против РФ, но и вводить свои

Павел Соболев
Рейнсалу: Эстонии следует не только присоединяться к международным санкциям против РФ, но и вводить свои
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  • В критические моменты нужно посылать ясные сигналы не только противникам, но и союзникам
  • Высылка посла России из Эстонии может состояться в ближайшие дни
  • Граница Эстонии должна быть закрыта для российских грузовиков

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, председатель парламентской спецкомиссии по контролю госбюджета, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Эстонии Урмас Рейнсалу в числе прочего ответил на вопросы, касающиеся планов объявить посла России в Таллинне персоной нон грата и новых санкционных мер, планируемых Европой в отношении РФ.

- Урмас, несколько дней назад вы подвергли острой критике приглашение в Эстонию на конференцию под эгидой ООН министра иностранных дел Венгрии. Вы сказали, что это приглашение следовало бы аннулировать, потому что позиция властей Венгрии в отношении войны в Украине, мягко говоря, очень огорчает. В воскресенье после победы Виктора Орбана на парламентских выборах ваши слова стали звучать еще справедливее, потому что Орбан сказал, что выиграл выборы вопреки желанию своих оппонентов, среди которых он назвал не только мировую либеральную прессу и брюссельскую бюрократию, но и Владимира Зеленского. Насколько  серьезной проблемой Венгрия становится для европейского единства в ситуации, когда нужно, например, решать вопрос новых санкций против Кремля?

- Все-таки до сих пор политика Венгрии была чаще всего такова, что когда доходило до голосования, они не блокировали общее решение ЕС. Но в последние две недели на происходивших встречах ЕС на высоком уровне не принималось никаких новых решений о санкциях. Еще до появления материалов о преступлениях против человечности в Буче часто приходилось слышать от некоторых чиновников стран ЕС, что сами они настроены позитивно насчет того, чтобы ввести против России санкции, но поскольку Венгрия все равно будет против, толку от обсуждения новых санкций не будет. Так что я считаю очень важным посылать Венгрии соответствующие сигналы. Например, недавно было отменена встреча министров обороны стран Вышеградской группы, и это произошло потому, что остальные государства этой группы тоже решили послать Венгрии сигнал.

Идея же моего заявления была в том, что Эстонии стоит послать Венгрии не только общий с ЕС сигнал, но и свой собственный, который показывал бы, что позиция Венгрии по войне с Украиной может наносить ущерб и двусторонним эстонско-венгерским отношениям. Я предложил, чтобы министр иностранных дел Эстонии заявила о невозможности визита венгерского коллеги и даже вызвала бы к себе венгерского посла, выразив ему протест. Я знаю, что венгерская пресса в воскресенье написала, что венгерский министр отказался от поездки в Таллинн 1 апреля из-за моих слов. Я никак не могу знать, повлияло ли на его решение действительно мое заявление или что-то другое. Но я думаю, что в нынешнее кризисное время отправление ясных и понятных сигналов как союзникам, так и противникам, просто необходимо.

- Вчера правительство Литвы приняло решение понизить уровень диппредставительства между Литвой и Россией. Власти Литвы предписали российскому послу покинуть страну. Также будет закрыто российское консульство в Клайпеде и отозван посол Литвы из России. Глава МИДа Латвии заявил, что в связи с преступлениями, совершенными Россией в Украине, Латвия сузит дипотношения с Россией, но о конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур. МИД Эстонии сообщил, что пока планов по высылке посла России не имеет, но добавил, что эта позиция может измениться. Вчера вечером 11 членов Рийгикогу, в том числе 9 депутатов от «Отечества» и 2 социал-демократа, обратились к министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс, центристке, с просьбой объявить посла России в Эстонии Владимира Липаева персоной нон грата. Вы разместили это обращение у себя в фейсбуке. Депутаты от «Отечества» надеются, что в этом вопросе у Балтийских стран будет единая позиция?

- Я еще в воскресенье выступил в фейсбуке с предложением, чтобы МИД Эстонии объявил российского посла персоной нон грата. Также я призвал и другие европейские государства действовать таким же образом. Кроме того, я дал подобные сигналы и на уровне своих личных контактов как в Литве и Латвии, так и в эстонском МИДе. Не знаю, мой ли сигнал сыграл тут какую-то роль или нет, но Литва вчера вечером действительно объявила такое свое решение. Эстонский МИД стал действовать не так быстро, ограничившись пока тем, что послу России был выражен протест от имени Эстонии в связи с преступлением против человечности в Буче. Но важно было послать России не только процессуальный, но и моральный сигнал. Я склонен думать, что и Эстония, и Латвия примут такое же решение, что объявила Литва, в течение нескольких ближайших дней. И, вполне вероятно, и многие другие европейские страны тоже решат признать российских послов персоной нон грата.

- Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала вчера ЕС ускорить введение новых санкций против РФ. Как заявила Лийметс, нужно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и для этого нужно ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС, включив в него санкции против энергетического сектора. До сих пор именно энергетические санкции в отношении России Евросоюзом принимались очень осторожно, что объяснялось тем, что некоторые страны ЕС очень зависимы от энергопоставок из России. Можно ли ожидать, что теперь, после публикации страшных кадров российских военных преступлений в Буче, Европа начнет отказываться от покупки энергоносителей в России и станет ускоренно искать им замену?

- И да, и нет. Я все-таки думаю, что такого полного эмбарго, которое США вводили в свое время в отношении Кубы, в отношении России введено не будет. В то же время я ожидаю, что какие-то дополнительные санкции в отношении российской энергетики, безусловно, будут введены. О чем-то мы узнаем уже завтра утром, после заседания рабочей группы ЕС. Я думаю, что стратегически важно, чтобы новые санкции охватывали нефть, газ, а также отключение от SWIFT не нескольких крупнейших, а всех российских банков. Также я говорил вчера в Рийгикогу, что Эстонии следовало бы вводить против российской энергетики свои собственные санкции, потому что европейского консенсуса можно иногда ждать очень долго. Например, такие санкции позволили бы закрыть для российских грузовиков границу. И хорошо бы синхронизировать эту меру с Латвией, Литвой и Польшей.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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