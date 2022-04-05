Рейнсалу: Эстонии следует не только присоединяться к международным санкциям против РФ, но и вводить свои

- Урмас, несколько дней назад вы подвергли острой критике приглашение в Эстонию на конференцию под эгидой ООН министра иностранных дел Венгрии. Вы сказали, что это приглашение следовало бы аннулировать, потому что позиция властей Венгрии в отношении войны в Украине, мягко говоря, очень огорчает. В воскресенье после победы Виктора Орбана на парламентских выборах ваши слова стали звучать еще справедливее, потому что Орбан сказал, что выиграл выборы вопреки желанию своих оппонентов, среди которых он назвал не только мировую либеральную прессу и брюссельскую бюрократию, но и Владимира Зеленского. Насколько серьезной проблемой Венгрия становится для европейского единства в ситуации, когда нужно, например, решать вопрос новых санкций против Кремля?

- Все-таки до сих пор политика Венгрии была чаще всего такова, что когда доходило до голосования, они не блокировали общее решение ЕС. Но в последние две недели на происходивших встречах ЕС на высоком уровне не принималось никаких новых решений о санкциях. Еще до появления материалов о преступлениях против человечности в Буче часто приходилось слышать от некоторых чиновников стран ЕС, что сами они настроены позитивно насчет того, чтобы ввести против России санкции, но поскольку Венгрия все равно будет против, толку от обсуждения новых санкций не будет. Так что я считаю очень важным посылать Венгрии соответствующие сигналы. Например, недавно было отменена встреча министров обороны стран Вышеградской группы, и это произошло потому, что остальные государства этой группы тоже решили послать Венгрии сигнал.

Идея же моего заявления была в том, что Эстонии стоит послать Венгрии не только общий с ЕС сигнал, но и свой собственный, который показывал бы, что позиция Венгрии по войне с Украиной может наносить ущерб и двусторонним эстонско-венгерским отношениям. Я предложил, чтобы министр иностранных дел Эстонии заявила о невозможности визита венгерского коллеги и даже вызвала бы к себе венгерского посла, выразив ему протест. Я знаю, что венгерская пресса в воскресенье написала, что венгерский министр отказался от поездки в Таллинн 1 апреля из-за моих слов. Я никак не могу знать, повлияло ли на его решение действительно мое заявление или что-то другое. Но я думаю, что в нынешнее кризисное время отправление ясных и понятных сигналов как союзникам, так и противникам, просто необходимо.