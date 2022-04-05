Студия Postimees: ждет ли посла России высылка из Эстонии?

- Спецкомиссия Рийгикогу по контролю госбюджета совместно с министрами и представителями компетентных учреждений обсудила возможности Эстонии по предоставлению Украине дополнительной помощи, например, продуктов питания и медоборудования. Какого рода помощь — если не считать военных поставок — сейчас больше всего нужна Украине и что в самую первую очередь могли бы эффективно сделать сейчас в этом направлении и эстонское государство, и эстонский частный сектор?

- Венгерский премьер Виктор Орбан после воскресного успеха его партии на парламентских выборах сказал, что выиграл выборы вопреки желанию своих оппонентов, среди которых он назвал не только мировую либеральную прессу и брюссельскую бюрократию, но и Владимира Зеленского. Насколько Венгрия становится серьезной проблемой для европейского единства в ситуации, когда нужно, например, решать вопрос новых санкций против Кремля?

- Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала вчера ЕС ускорить введение новых санкций в отношении России, включив в новый пакет и санкции против энергетического сектора. До сих пор именно энергетические санкции в отношении России Евросоюзом принимались очень осторожно, что объяснялось тем, что некоторые страны ЕС очень зависимы от энергопоставок из РФ. Можно ли ожидать, что теперь, после публикации страшных кадров российских военных преступлений в Буче, Европа начнет отказываться от покупки энергоносителей в России и станет ускоренно искать им замену?