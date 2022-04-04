11 членов Рийгикогу, в том числе девять депутатов от «Отечества» и два социал-демократа, обратились к министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс (Центристская партия) с просьбой объявить посла России в Эстонии Владимира Липаева персоной нон грата, пишет Postimees.
Депутаты Рийгикогу обратились к МИД с предложением выслать из Эстонии российского посла
Обращение опубликовал бывший министр иностранных дел, политик от "Отечества" Урмас Рейнсалу на своей Facebook-странице. В обращении депутаты просят министра Лийметс объявить посла РФ в Эстонии Владимира Липаева персоной нон грата, а также проинформировать другие страны и призвать их к аналогичным шагам в знак протеста против военных преступлений, совершенных Российской Федерацией.
Под обращением подписались члены фракции "Отечества" Хейки Хепнер, Юллар Сааремяэ, Михаил Лотман, Прийт Сибул, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, Тармо Круузимяэ, Андрес Метсоя и Урмас Рейнсалу. От социал-демократов свои подписи поставили Рийна Сиккут и Индрек Саар.
18 марта МИД Эстонии объявил трех работников посольства РФ в Эстонии персонами нон грата и предписал покинуть страну в течение 72 часов. Аналогичным способом ответил МИД России и выслал трех эстонских дипломатов из РФ.
Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), член Европарламента и бывший министр иностранных дел, также выступила в соцсети. Она сказала, что считает правильным объявить Липаева персоной нон грата и выслать, но перед этим следует вызвать из Москвы эстонского посла.
«В сегодняшней ситуации обычного дипломатического общения все равно нет, и я сомневаюсь, что посол Эстонии знает/слышит что-то такое, чего не знают/слышат Макрон или Шольц. В то же время это предотвратило бы высылку эстонского посла (из России - прим.ред.) в качестве ответного шага со стороны Кремля», — написала Кальюранд, отметив, что консульская служба все-таки должна остаться в Москве и Санкт-Петербурге для помощи эстонским гражданам.