Депутаты Рийгикогу обратились к МИД с предложением выслать из Эстонии российского посла

Обращение опубликовал бывший министр иностранных дел, политик от "Отечества" Урмас Рейнсалу на своей Facebook-странице. В обращении депутаты просят министра Лийметс объявить посла РФ в Эстонии Владимира Липаева персоной нон грата, а также проинформировать другие страны и призвать их к аналогичным шагам в знак протеста против военных преступлений, совершенных Российской Федерацией.

Под обращением подписались члены фракции "Отечества" Хейки Хепнер, Юллар Сааремяэ, Михаил Лотман, Прийт Сибул, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, Тармо Круузимяэ, Андрес Метсоя и Урмас Рейнсалу. От социал-демократов свои подписи поставили Рийна Сиккут и Индрек Саар.

18 марта МИД Эстонии объявил трех работников посольства РФ в Эстонии персонами нон грата и предписал покинуть страну в течение 72 часов. Аналогичным способом ответил МИД России и выслал трех эстонских дипломатов из РФ.

Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), член Европарламента и бывший министр иностранных дел, также выступила в соцсети. Она сказала, что считает правильным объявить Липаева персоной нон грата и выслать, но перед этим следует вызвать из Москвы эстонского посла.

Марина Кальюранд. Фото: Mihkel Maripuu