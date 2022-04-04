Граждане России и Белоруссии более не смогут претендовать на обучение в Таллиннском университете.
Таллиннский университет более не примет на обучение российских и белорусских студентов
Таллиннский университет более не примет на обучение российских и белорусских студентов
Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник, 4 апреля принял решение, что на обучение в вузе в новом учебном году не могут претендовать граждане России и Белоруссии, у которых нет вида на жительство какой-либо страны-члена ЕС, долгосрочной визы, которые не учатся в Эстонии или у кого отсутствует статус международной защиты от Эстонии.
В пресс-релизе вуза отмечается, что вопрос о приеме российских и белорусских студентов вызвал широкую дискуссию в университете, и решение об ограничении приема было принято большинством голосов (2/3).
Ранее аналогичное решение приняли Тартуский университет и Таллиннский технический университет.
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