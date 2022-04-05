Из родового отделения молодая мать прямиком попала в психиатрическую клинику

По словам героини передачи Йоланды, практически все акушерки в роддоме были с ней чрезвычайно любезны, и только с одной отношения не заладились. По словам Йоланды, напряжение витало в воздухе практически с первой встречи.

В ночь на 15 декабря именно эта акушерка работала в ночную смену. По словам Йоланды, вся ужасающая история началась с того, что посреди ночи она решила ненадолго выйти из здания.