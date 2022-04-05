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Сведение счетов? Из палаты роддома женщина прямиком попала в сумасшедший дом

Kuuuurija
Сведение счетов? Из палаты роддома женщина прямиком попала в сумасшедший дом
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Фото: Pilt videost

Молодая женщина, только что родившая первенца, пережила настоящий кошмар: из-за конфликта с больничной акушеркой она прямо из послеродового отделения попала в закрытую палату сумасшедшего дома. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.

По словам героини передачи Йоланды, практически все акушерки в роддоме были с ней чрезвычайно любезны, и только с одной отношения не заладились. По словам Йоланды, с этой акушеркой напряжение витало в воздухе практически с первой встречи.

В ночь на 15 декабря именно эта акушерка работала в ночную смену. По словам Йоланды, вся ужасающая история началась с того, что посреди ночи она решила ненадолго выйти из здания.

В ту ночь выпал первый снег, и Йоланда, которая провела в больнице уже неделю, решила, что погуляет максимум 15 минут. Когда она вернулась в палату, акушерка вызвала полицию.

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