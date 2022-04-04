В МИД Франции приняли решение о выдворении из страны группы российских дипломатов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFM TV.
Франция решила выслать около 30 российских дипломатов
Франция решила выслать около 30 российских дипломатов
По его информации, речь идет "о примерно 30 россиянах". Само министерство пока не подтверждало эту цифру.
Ранее в понедельник о похожих мерах объявили и некоторые другие европейские страны, в том числе Германия.
Решение Парижа выслать 30 российских дипломатов из Франции не останется без ответа, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ответим достойно", - сказала она.