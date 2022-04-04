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Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

"Интерфакс"
Франция решила выслать около 30 российских дипломатов
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Флаг Франции.
Флаг Франции. Фото: Caro / Sorge/Caro / Sorge

В МИД Франции приняли решение о выдворении из страны группы российских дипломатов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFM TV.

По его информации, речь идет "о примерно 30 россиянах". Само министерство пока не подтверждало эту цифру.

Ранее в понедельник о похожих мерах объявили и некоторые другие европейские страны, в том числе Германия.

Решение Парижа выслать 30 российских дипломатов из Франции не останется без ответа, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ответим достойно", - сказала она.

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