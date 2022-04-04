Убийства в Буче: что известно на данный момент?

Украина начала расследование военных преступлений в Буче, после того как ее оставили российские военные. В городе было обнаружено множество тел погибших мирных жителей, несколько десятков из них лежали прямо на улице.

В воскресенье генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что к тому моменту в освобожденных районах Киевской были учтены тела 410 убитых мирных жителей. Подчеркивалось, что это не окончательная цифра и процесс поиска и осмотра тел займет длительное время.

В понедельник Венедиктова подчеркнула, что в других городах, находившихся до недавнего времени под оккупацией, число жертв насилия может оказаться еще больше. Она ожидает зловещих новостей из Бородянки к северо-западу от Киева.

Правозащитные организации зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

Россия называет фотографии и видео из Бучи постановкой и провокацией, но все аргументы, приведенные ею в подтверждение этого, оказались опровергнуты специалистами.

Что случилось в Буче?

Через несколько дней после начала вторжения в Украину колонна российских танков и бронетранспортеров, прибывшая в Бучу, была атакована украинцами и двигаться дальше не смогла. Российские военные окопались и оставались в этом пригороде украинской столицы по меньшей мере до конца марта.

Плашка Фото: BBC

Многие мирные жители бежали из этого района, но некоторые остались. Во дворах многоквартирных домов они разводили костры и готовили на них пищу, потому что газ, электричество и воду отключили.

Очевидцы рассказали, что российские солдаты не выпускали из города мужчин через гуманитарные коридоры, а в тех, кто пытался бежать несмотря ни на что, стреляли.

Репортеры и представители властей, прибывшие в город после ухода российских войск, обнаружили на улицах не меньше 20 тел мужчин. У многих были обширные раны, некоторые были застрелены в упор выстрелом в висок. По нескольким телам явно проехали танки.

В понедельник корреспондентка Би-би-си Йогита Лимайе в подвале дома в Буче видела тела еще пяти мужчин в гражданской одежде. У них были, по внешним признакам, огнестрельные ранения, руки у них тоже были связаны за спиной.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar 31 марта, показывают 14-метровую братскую могилу в Буче возле церкви Святого Андрея Первозванного и Всех Святых.

В Maxar отмечают, что на съемках церкви от 10 марта видны признаки земляных работ.