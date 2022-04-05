ФОТО ⟩ Postimees в Киеве: разрушенные села и российские танки на трассе Киев–Чернигов

В селе Скибин почти все дома у дороги разрушены, сожжены или имеют повреждения. По сути, можно сказать, что с середины марта, после ожесточенных боев, село просто стерто с лица земли.

Самое удивительное, что в селе до сих пор живут люди. Так как шоссе совершенно разбито, ищем объездные дороги вокруг села. Спрашиваем дорогу у старика, который толкает за руль велосипед. Сначала он показывает, куда ехать, а потом свой дом. Стен в доме ни одной не осталось, только груда щебня.

На выезде из Богдановки посреди дороги стоит подбитый и подожженный российский танк Т-72. Башня весом в несколько тонн силой взрыва отброшена на двадцать метров. Такие буквально развороченные танки и бронемашины попадаются на дороге постоянно.

У обочины стоят украинские военные. Прицеп их джипа полон противотанковых мин. Это «сувениры» от российской армии, сотнями оставленные на шоссе и по обочинам. В освобожденных селах у украинских военных сейчас две основные работы: раздача еды немногим выжившим и разминирование дорог.

Многие обочины вокруг Киева до сих пор заминированы. Ходить где вздумается неразумно. Украинские власти официально предупреждают, что людям следует воздерживаться от движения с дороги в сторону леса.