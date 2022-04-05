Черниговское шоссе, ведущее на северо-восток от Киева, до сих пор на десятки километров закрыто сразу за киевским пригородом Бровары. Несмотря на то, что украинцы отбросили российские войска более чем на сто километров от Киева. Уже менее чем в десяти километрах от черты Киева по обочинам шоссе начинаются разрушенные дома. Десятками. В каждом селе: Богдановка, Великая Дымерка, Скибин и др., пишет Postimees.
ФОТО ⟩ Postimees в Киеве: разрушенные села и российские танки на трассе Киев–Чернигов
В селе Скибин почти все дома у дороги разрушены, сожжены или имеют повреждения. По сути, можно сказать, что с середины марта, после ожесточенных боев, село просто стерто с лица земли.
Самое удивительное, что в селе до сих пор живут люди. Так как шоссе совершенно разбито, ищем объездные дороги вокруг села. Спрашиваем дорогу у старика, который толкает за руль велосипед. Сначала он показывает, куда ехать, а потом свой дом. Стен в доме ни одной не осталось, только груда щебня.
На выезде из Богдановки посреди дороги стоит подбитый и подожженный российский танк Т-72. Башня весом в несколько тонн силой взрыва отброшена на двадцать метров. Такие буквально развороченные танки и бронемашины попадаются на дороге постоянно.
У обочины стоят украинские военные. Прицеп их джипа полон противотанковых мин. Это «сувениры» от российской армии, сотнями оставленные на шоссе и по обочинам. В освобожденных селах у украинских военных сейчас две основные работы: раздача еды немногим выжившим и разминирование дорог.
Многие обочины вокруг Киева до сих пор заминированы. Ходить где вздумается неразумно. Украинские власти официально предупреждают, что людям следует воздерживаться от движения с дороги в сторону леса.
В селе Богдановка кто-то крупными буквами написал по-русски на изрешеченной пулями остановке: «Давайте жить мирно!». Представить сегодня в Украине этот мир невозможно.