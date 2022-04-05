Тихановская: белорусам кажется из-за ограничений, что их бросили

Белорусская гостья признала, что после введения ограничений на выдачу виз и прием в эстонские вузы у граждан Белоруссии возникло ощущение, что Эстония от них отвернулась. Тихановская сожалеет, что дело дошло до закрытия банковских счетов честных белорусских бизнесменов, и считает это «побочным эффектом войны».

Светлана не скрывает, что была абсолютно не готова взять на себя роль лидера оппозиции, ее первый шаг был продиктован любовью к мужу, удивив его. Теперь же Тихановская не сомневается, что будущее Белоруссии – за оппозиционным центром силы.