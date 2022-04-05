Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, недавно побывавшая в Таллинне, дала изданию Postimees/ Kanal 2 очень личное интервью, подготовленное Еленой Повериной совместно с автором передачи „Otse Eloga“ Эло Мыттус-Леппик.
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Тихановская: белорусам кажется из-за ограничений, что их бросили
Тихановская: белорусам кажется из-за ограничений, что их бросили
Белорусская гостья признала, что после введения ограничений на выдачу виз и прием в эстонские вузы у граждан Белоруссии возникло ощущение, что Эстония от них отвернулась. Тихановская сожалеет, что дело дошло до закрытия банковских счетов честных белорусских бизнесменов, и считает это «побочным эффектом войны».