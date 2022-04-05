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Тихановская: из-за ограничений белорусам кажется, что их бросили

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Тихановская: из-за ограничений белорусам кажется, что их бросили
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01.04.2022, Tallinn Valgevene oppositsiooniliide Svjatlana Tsihhanovskaja. Foto Mihkel Maripuu, Postimees
01.04.2022, Tallinn Valgevene oppositsiooniliide Svjatlana Tsihhanovskaja. Foto Mihkel Maripuu, Postimees Фото: Mihkel Maripuu

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, недавно побывавшая в Таллинне, дала изданию Postimees/ Kanal 2 очень личное интервью, подготовленное Еленой Повериной совместно с автором передачи Otse Eloga Эло Мыттус-Леппик.

Белорусская гостья признала, что после введения ограничений на выдачу виз и прием в эстонские вузы у граждан Белоруссии возникло ощущение, что Эстония от них отвернулась. Тихановская сожалеет, что дело дошло до закрытия банковских счетов честных белорусских бизнесменов, и считает это побочным эффектом войны.

Светлана не скрывает, что была абсолютно не готова взять на себя роль лидера оппозиции, ее первый шаг был продиктован любовью к мужу. Теперь же Тихановская не сомневается, что будущее Белоруссии – за оппозиционным центром силы.

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