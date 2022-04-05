ООН: война в Украине грозит глобальным продовольственным кризисом

По ее специализированного учреждения всемирной организации, в следующем году ситуация с продуктами станет исключительно напряженной, особенно в наиболее бедных экономиках, пишет ERR.

26 государств импортируют из России и Украины более половины потребляемого зерна, а 50 государств - не менее трети. Россия и Украина также являются крупнейшими поставщиками удобрений, поставляя более чем 30 государствам свыше трети необходимых им удобрений.