По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, война в Украине повлияет на глобальное обеспечение продуктами питания.
ООН: война в Украине грозит глобальным продовольственным кризисом
ООН: война в Украине грозит глобальным продовольственным кризисом
По ее специализированного учреждения всемирной организации, в следующем году ситуация с продуктами станет исключительно напряженной, особенно в наиболее бедных экономиках, пишет ERR.
26 государств импортируют из России и Украины более половины потребляемого зерна, а 50 государств - не менее трети. Россия и Украина также являются крупнейшими поставщиками удобрений, поставляя более чем 30 государствам свыше трети необходимых им удобрений.
В ООН отметили, что после пандемии коронавируса уже сейчас 166 миллионов человек в мире сталкиваются с хроническим недоеданием. Рост цен на товары и продукты питания еще больше увеличит это число.
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