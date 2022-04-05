Кая Каллас: с Путиным больше нельзя иметь дел

В передаче Välisilm на канале ETV Каллас подчеркнула, что санкции должны быть жесткими, а действующих сейчас мер недостаточно для победы в войне, так как Украина пока не выиграла войну, а значит, что санкций было недостаточно, но в то же время премьер-министр признала, что санкции все же работают. "Иначе почему Россия хочет от них избавиться, почему упрекает украинцев, но правда в том, что это работает, но занимает время. Из того, что работает – военная помощь Украине", - считает она.

Каллас заявила, что не поняла критику в адрес президента США Джо Байдена, который сказал, что Путину нельзя оставаться у власти: "Он сказал, что речь идет о военном преступнике. Я не понимаю, как можно вести с Путиным дела, как будто ничего не произошло. Эту ошибку допустили дважды, когда Путин напал на Украину. Мол, давайте заключим соглашение, пусть эти территории останутся, как есть, и будем спокойно жить дальше. Мы не можем повторить эту ошибку".