Канепи начала очередной турнир в США со сложной победы

Самым сложным в матче, который продлился чуть больше трех часов оказался первый сет – он шел час 19 минут. Никто не сумел пробить подачу противницы, а победительница определилась в быстрой финальной игре – Канепи пришлось смириться с поражением.

Во втором сете Канепи потеряла подачу в самом начале и счет был 1:3. Затем эстонка сумела собраться и в конце сета счет был 5:5. Финальный результат второго сета был 7:5 в пользу нашей спортсменки.

Третий сет продлился 42 минуты и также завершился победой Канепи.