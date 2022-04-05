Вторая ракетка Эстонии Кая Канепи (WTA 57) на стартовавшем в США чарльстонском теннисном турнире обыграла американку Шелби Роджерс (WTA 44) со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:2.
Канепи начала очередной турнир в США со сложной победы
Канепи начала очередной турнир в США со сложной победы
Самым сложным в матче, который продлился чуть больше трех часов оказался первый сет – он шел час 19 минут. Никто не сумел пробить подачу противницы, а победительница определилась в быстрой финальной игре – Канепи пришлось смириться с поражением.
Во втором сете Канепи потеряла подачу в самом начале и счет был 1:3. Затем эстонка сумела собраться и в конце сета счет был 5:5. Финальный результат второго сета был 7:5 в пользу нашей спортсменки.
Третий сет продлился 42 минуты и также завершился победой Канепи.
В следующем туре Кая Канепи встретится с полькой Магдаленой Френх (WTA 87). До этого они еще не встречались. На счету эстонки семь побед в десяти последних играх, у польки – пять.
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