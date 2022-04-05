За прошлую неделю в Эстонию прибыло более 4000 военных беженцев

Это примерно на 20% меньше, чем неделей ранее, когда в страну приехали почти 5000 человек, сообщает ERR.

Среди приехавших в период с 28 марта по 3 апреля беженцев было 1187 детей. Около 1500 человек следовали через Эстонии транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.