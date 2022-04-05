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За прошлую неделю в Эстонию прибыло более 4000 военных беженцев

rus.postimees.ee
За прошлую неделю в Эстонию прибыло более 4000 военных беженцев
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Пограничный пункт в Икла.
Пограничный пункт в Икла. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

За прошлую неделю в Эстонию прибыли 4090 военных беженцев из Украины.

Это примерно на 20% меньше, чем неделей ранее, когда в страну приехали почти 5000 человек, сообщает ERR.

Среди приехавших в период с 28 марта по 3 апреля беженцев было 1187 детей. Около 1500 человек следовали через Эстонии транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 26 862 беженца из Украины. К 3 апреля от них поступило 16 339 заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии. В учреждениях гостиничного сектора размещены 5873 человека, в том числе 2256 детей.

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