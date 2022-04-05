Галерея ⟩ Президент Эстонии поблагодарил спортсменов-олимпийцев

В своей речи президент Эстонии тепло поблагодарил спортсменов, отметив, что впервые наши спортсм ены вошли в первую десятку сразу по трем спортивным дисциплинам. Особо была отмечена бронзовая медаль фристайлистки Келли Силдару, седьмое место конькобежца Мартена Лийва, девятое - лыжника Кристьяна Ильвеса. С учетом условий, в которых приходилось тренироваться спортсменам, это неплохие результаты.