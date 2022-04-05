Накануне в Кадриоргском дворе состоялось торжественное мероприятие в честь спортсменов-олимпийцев. Их пришли поблагодарить президент Эстонии Алар Карис и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа.
Галерея ⟩ Президент Эстонии поблагодарил спортсменов-олимпийцев
Президент Эстонии поблагодарил спортсменов-олимпийцев
В своей речи президент Эстонии тепло поблагодарил спортсменов, отметив, что впервые наши спортсм ены вошли в первую десятку сразу по трем спортивным дисциплинам. Особо была отмечена бронзовая медаль фристайлистки Келли Силдару, седьмое место конькобежца Мартена Лийва, девятое - лыжника Кристьяна Ильвеса. С учетом условий, в которых приходилось тренироваться спортсменам, это неплохие результаты.
Выступившая от имени спортсменов бронзовая олимпийская медалистка Келли Силдару выразила признательность всем жителям страны, которые болели за Эстонию.