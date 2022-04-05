ФК «Левадия» продлила контракт с вратарём Карлом Андре Валлнером

В стане бело-зелёных Карл Андре Валлнер в 2021 году стал чемпионом Эстонии и обладателем Кубка Эстонии, а в начале 2022 года выиграл и Суперкубок Эстонии. Дебют за основную сборную страны пока что не состоялся.

«Я очень рад продлить контракт с клубом, - сказал Валлнер. - Прошлый год показал, что мы с командой находимся на верном пути и если продолжим в том же духе, то сможем и дальше достигать поставленных целей. Я очень благодарен клубу за доверие и буду продолжать прикладывать максимум усилий для завоевания новых побед и титулов».