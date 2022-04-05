Основной вратарь ФК «Левадия» Карл Андре Валлнер продлил контракт с клубом до конца сезона 2024. Вратарь сборной Эстонии провёл за «Левадию» 41 матч, в 16 из которых смог сохранить ворота нетронутыми.
ФК «Левадия» продлила контракт с вратарём Карлом Андре Валлнером
В стане бело-зелёных Карл Андре Валлнер в 2021 году стал чемпионом Эстонии и обладателем Кубка Эстонии, а в начале 2022 года выиграл и Суперкубок Эстонии. Дебют за основную сборную страны пока что не состоялся.
«Я очень рад продлить контракт с клубом, - сказал Валлнер. - Прошлый год показал, что мы с командой находимся на верном пути и если продолжим в том же духе, то сможем и дальше достигать поставленных целей. Я очень благодарен клубу за доверие и буду продолжать прикладывать максимум усилий для завоевания новых побед и титулов».
«Это очень приятная новость, что мы смогли продлить контракт с вратарём сборной Эстонии. Это так же и признание нашей хорошей работы, потому что игроки уровня сборной страны хотят продлевать с нами отношения. Мы имеем дело с очень хорошим игроком и человеком, надеемся, что по истечению это контракта его не нужно будет продлевать и Карл Андре сможет реализовать себя за пределами Эстонии», - добавил спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк.