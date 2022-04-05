Олимпийская чемпионка Токио-2020 по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры, сообщает "Чемпионат".
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении карьеры
«Спортсменам важно знать, когда завершать карьеру. Что касается меня, то я достигла своей мечты», — приводит слова Ашрам пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в индивидуальном многоборье. Она обошла российскую гимнастку Дину Аверину, которая завоевала серебро. Сестра Дины Арина Аверина заняла на той Олимпиаде четвёртое место.