Confido открыл центр контроля здоровья для военных беженцев.

«Эпидемиологическая ситуация в Украине отличается от ситуации в Эстонии, кроме того, у многих военных беженцев, как и у любых других людей, есть проблемы со здоровьем, которые необходимо решать. В этом мы, как добросовестный партнер, приходим на помощь государству, помогая быстрее картировать общее положение со здоровьем людей, прибывающих в Эстонию», – сказал Мартин Талу, который руководит вакцинацией и тестированием в Confido.

В только что открывшемся центре контроля здоровья Confido одновременно работают 8 специалистов. Кроме них контроль здоровья военных беженцев проводит также мобильная медицинская бригада Confido, работающая в местах массового расселения беженцев. «Спрос на наши услуги очень высокий, и в настоящее время мы думаем, как удвоить наши возможности принимать пациентов», — пояснил Талу.

«Спасаясь от войны, люди были вынуждены оставить почти всё своё имущество. К счастью, самым ценным, что есть у человека, по-прежнему остаётся здоровье, и мы можем предложить свою помощь в его защите уже сегодня», — кратко подытожил важность контроля здоровья Мартин Талу.