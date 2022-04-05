Полное закрытие границ с Россией может быть рассмотрено, но это должно быть сделано всеми странами Балтии одновременно, сказал в интервью газете Diena министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Латвия: полное закрытие границ с Россией может быть рассмотрено
По его словам, по этому вопросу в первую очередь должны договориться министерства внутренних дел стран Балтии. "Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности. Но все вместе этот вопрос, безусловно, могли бы рассмотреть", - сказал министр.
По мнению Пабрикса, в целом санкции Запада против России работают, но их эффект можно будет увидеть только через какое-то время.
"По-прежнему остается в силе вопрос о закупках энергоресурсов, о полном отказе от российского газа, как это сделала Литва и как предлагает представляемое мною объединение и в Латвии. Во-вторых, открытым остается вопрос о полном закрытии портов для российских судов по крайней мере в странах Запада, полном закрытии границ и других мерах, в том числе полном отделении банковского сектора от остального мира", - добавил Пабрикс.
Говоря о том, какие элементы латвийской обороны необходимо укреплять, глава Минобороны сказал изданию, что очень большое внимание нужно уделить развитию военной индустрии. "Во-вторых, мы должны как можно скорее ввести предусмотренные системы вооружения, которых у нас еще нет, но о которых я в настоящее время веду переговоры с несколькими странами. И третье, самое главное, - добиться как можно более позитивных решений на саммите НАТО в Мадриде о военном присутствии здесь", - сказал министр.