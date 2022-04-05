Латвия: полное закрытие границ с Россией может быть рассмотрено

По его словам, по этому вопросу в первую очередь должны договориться министерства внутренних дел стран Балтии. "Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности. Но все вместе этот вопрос, безусловно, могли бы рассмотреть", - сказал министр.

По мнению Пабрикса, в целом санкции Запада против России работают, но их эффект можно будет увидеть только через какое-то время.

"По-прежнему остается в силе вопрос о закупках энергоресурсов, о полном отказе от российского газа, как это сделала Литва и как предлагает представляемое мною объединение и в Латвии. Во-вторых, открытым остается вопрос о полном закрытии портов для российских судов по крайней мере в странах Запада, полном закрытии границ и других мерах, в том числе полном отделении банковского сектора от остального мира", - добавил Пабрикс.