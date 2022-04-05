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Аналитик: как война в Украине повлияла на рынок недвижимости в Эстонии

rus.postimees.ee
Аналитик: как война в Украине повлияла на рынок недвижимости в Эстонии
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Управа Пирита.

​Второй месяц подряд в Таллинне, Тарту и Пярну установлены новые ценовые рекорды стоимости квадратного метра квартиры. В марте медианная цена квадратного метра средней квартиры в Таллинне увеличилась до 2604 евро, в Тарту — до 1904 евро, а в Пярну — до 1853 евро за квадратный метр, анализирует статистику Земельного департамента аналитик бюро недвижимости Uus Maa Игорь Хабал.

По словам аналитика Uus Maa Игоря Хабала, результаты марта были очень хорошими благодаря договорам, подписанным в предыдущие месяцы. «По предварительным данным, в марте в Эстонии было заключено 2272 сделки купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем 1800+ сделок в январе-феврале этого года», — отметил Хабал.

Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне увеличилась на 1,7% в месяц и более чем на 20% в годовом исчислении и достигла 2604 евро. Медианная цена квартир в Тарту выросла на 0,5% в месячном исчислении и на 8,4% в годовом — до 1904 евро. «Из-за большого объема новостроек средняя цена квартир в Пярну выросла за год на невероятные 55%», — добавил Хабал.

«В целом количество сделок купли-продажи недвижимости в Эстонии за последний месяц уменьшилось из-за снижения потребительского доверия и рисков нехватки денег. Увеличилось количество людей, которые продают свою недвижимость для поддержания ликвидности, а также количество предложений. Например, количество предложений квартир в Таллинне увеличилось с 2000 в начале года до 2200-2300 в марте-апреле. Из-за риска роста процентных ставок также резко увеличилось количество рефинансированных кредитов», — сказал Хабал.

«Увеличение количества предложений о продаже и уменьшение активности обычно могут свидетельствовать о приближающемся снижении цен, но в ситуации, когда строительство многих объектов затормозились лишь из-за роста цен на материалы, а не из-за макроэкономических проблем, падения цен ожидать пока не приходится», — предполагает Хабал.

«В то время как ситуация на рынке продажи недвижимости в целом стабильна, рынок аренды претерпел беспрецедентные и стремительные изменения в марте из-за войны в Украине. К концу марта в Эстонию прибыло более 25 000 беженцев, и высокий спрос быстро сократил количество предложений аренды. Если в начале февраля в Таллинне предлагалось почти 1300 съемных квартир, то к началу апреля их число сократилось до 800. Количество предложений уменьшилось за два месяца на 40%, и это уже привело к значительному подорожанию съемного жилья», — добавил аналитик бюро недвижимости Uus Maa.

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