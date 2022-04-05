Аналитик: как война в Украине повлияла на рынок недвижимости в Эстонии

По словам аналитика Uus Maa Игоря Хабала, результаты марта были очень хорошими благодаря договорам, подписанным в предыдущие месяцы. «По предварительным данным, в марте в Эстонии было заключено 2272 сделки купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем 1800+ сделок в январе-феврале этого года», — отметил Хабал.

Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне увеличилась на 1,7% в месяц и более чем на 20% в годовом исчислении и достигла 2604 евро. Медианная цена квартир в Тарту выросла на 0,5% в месячном исчислении и на 8,4% в годовом — до 1904 евро. «Из-за большого объема новостроек средняя цена квартир в Пярну выросла за год на невероятные 55%», — добавил Хабал.

«В целом количество сделок купли-продажи недвижимости в Эстонии за последний месяц уменьшилось из-за снижения потребительского доверия и рисков нехватки денег. Увеличилось количество людей, которые продают свою недвижимость для поддержания ликвидности, а также количество предложений. Например, количество предложений квартир в Таллинне увеличилось с 2000 в начале года до 2200-2300 в марте-апреле. Из-за риска роста процентных ставок также резко увеличилось количество рефинансированных кредитов», — сказал Хабал.

«Увеличение количества предложений о продаже и уменьшение активности обычно могут свидетельствовать о приближающемся снижении цен, но в ситуации, когда строительство многих объектов затормозились лишь из-за роста цен на материалы, а не из-за макроэкономических проблем, падения цен ожидать пока не приходится», — предполагает Хабал.