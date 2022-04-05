IKEA и Marimekko создадут совместную банную коллекцию

Поход в баню является популярным занятием в странах Северной Европы и играет важную роль для релаксации. Именно поэтому IKEA и Marimekko погружаются в мир саун и создают уникальную коллекцию.

«Для создания коллекции мы изучаем наследие скандинавского дизайна и значительную часть нашей культуры быта. Сочетая долгую историю ставших культовыми узоров на изделиях Marimekko и знания IKEA в области мебельного дизайна, мы хотим вывести на рынок продукцию, типичную для банной культуры, чтобы улучшить повседневную жизнь многих людей», — сказал Хенрик Мост, креативный директор шведского отделения IKEA.

Коллекция будет полна противоречий между горячим и холодным, простым и вызывающим, игривым и спокойным. Это сотрудничество — первый случай, когда Marimekko создаст узоры исключительно для совместного бренда.

«IKEA и Marimekko имеют сильные скандинавские корни и демократичный подход к дизайну. Оба бренда стремятся привносить в повседневную жизнь людей радость. Мы выбрали банную культуру в качестве отправной точки для этой коллекции не только из-за финских корней Marimekko, но и потому, что она отражает многие положительные аспекты скандинавского образа жизни. Сауна обычно является местом для отдыха, наслаждения и полного расслабления», — сказала креативный директор Marimekko Ребекка Бэй.