Трудные погодные условия: грузовик вылетел с дороги

К счастью, в аварии никто не пострадал. По предварительным данным, грузовик вылетел с дороги из-за плохих дорожных условий.

Дороги покрыты снегом или смесью подтаявшего снега с водой

Транспортный департамент предупреждает, что из-за выпавших ночью осадков во вторник утром дороги покрыты снегом или смесью подтаявшего снега с водой, передает BNS.

Продолжают идти мокрый снег и дожди. Участникам дорожного покрытия нужно проявлять внимательность на основных шоссе близ Таллинна, поскольку на дорогах чистыми остаются только колеи, а осадки по-прежнему интенсивные, сообщает транспортный департамент.

В Южной Эстонии дорожное покрытие преимущественно мокрое. Уборочные машины направляются на приведение трасс в порядок, однако уборку дорог осложняют интенсивные осадки и сильный ветер. Следует учитывать также боковой ветер и ограниченную видимость. Скорость движения повсюду ниже обычной, на поездки требуется больше времени.