Сегодня, 5 апреля, в половину восьмого утра в полицию поступило сообщение, что на дороге Раквере-Вяйке-Маарья в деревне Коону грузовик съехал с дороги, пишет Virumaa Teataja.
Трудные погодные условия: грузовик вылетел с дороги
К счастью, в аварии никто не пострадал. По предварительным данным, грузовик вылетел с дороги из-за плохих дорожных условий.
Дороги покрыты снегом или смесью подтаявшего снега с водой
Транспортный департамент предупреждает, что из-за выпавших ночью осадков во вторник утром дороги покрыты снегом или смесью подтаявшего снега с водой, передает BNS.
Продолжают идти мокрый снег и дожди. Участникам дорожного покрытия нужно проявлять внимательность на основных шоссе близ Таллинна, поскольку на дорогах чистыми остаются только колеи, а осадки по-прежнему интенсивные, сообщает транспортный департамент.
В Южной Эстонии дорожное покрытие преимущественно мокрое. Уборочные машины направляются на приведение трасс в порядок, однако уборку дорог осложняют интенсивные осадки и сильный ветер. Следует учитывать также боковой ветер и ограниченную видимость. Скорость движения повсюду ниже обычной, на поездки требуется больше времени.
По прогнозу погоды, днем сохранится облачная погода, снег и мокрый снег, по регионам дожди. На континентальной части страны ветер 8-13, порывами 20, на островах 12-17, порывами до 25 м/с. Во второй половине дня начиная с северо-запада Эстонии понизится температура воздуха, а вечером температура у дорожного покрытия тоже упадет ниже нуля, и мокрая поверхность станет скользкой.