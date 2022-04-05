«После Бучи Запад должен дать Украине любое оружие». Интервью главы украинского МИД Дмитрия Кулебы Би-би-си

Би-би-си: Я знаю, что украинский парламент принял закон о предоставлении права всем украинцам на фронте убивать российских солдат, и вы раздали и раздаете оружие всем гражданским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Как вы думаете, не мог ли этот факт, в том числе, повлиять на поведение российских солдат в Буче?

Дмитрий Кулеба: Я надеюсь, вы задаете этот вопрос, не пытаясь провести параллели между поведением тех, кто защищается и тех, кто напал. Мы дали оружие всем мужчинам, которые готовы защищать Украину и свои семьи. У нас нет ни одного свидетельства о том, что украинские мирные жители нападали или пытали российских солдат в Буче или в других городах. Все, что было сделано в Буче, было сделано намеренно и безо всяких оправданий.

«После Бучи Запад должен давать Украине любое оружие»

Би-би-си: Как вам кажется, то, что произошло в Буче, изменит как-то ход этой войны?

Дмитрий Кулеба: Бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронетехнику, чтобы защитить нашу страну и освободить ее от русских. То же самое и с санкциями. Если кто-то из моих коллег из Европы или за океаном попытается сказать мне, что какие-то санкции неуместны, слишком жесткие и не должны вводиться, я расценю это как предательство жертв Бучи и мирных жителей других городов, которые были убиты. Резня в Буче меняет правила игры в отношении того, как Запад должен продолжать поддерживать Украину.

Би-би-си: Кажется, в вас сейчас кипит гнев, господин министр. Вы разместили в «Твиттере» видео, в котором обращаетесь к союзникам и говорите, что если они не предоставят вам оружие, то разделят ответственность за бойню в Буче и за все другие преступления, совершенные Россией на оккупированной территории. Вы действительно это имеете в виду? То есть вы обвиняете тех, кто говорит, что они ваши союзники, в потенциальном соучастии?