ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция Минобороны: военное затишье, РФ реструктурирует свои части

В пресс-конференции приняли участие замначальника отдела обороны и анализа Генерального штаба Сил обороны подполковник Тоомас Тынисте и, генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран.

Подполковник Тоомас Тынисте отметил затишье на театре боевых действий в Украине, а также поступление информации о том, что российские войска продолжают передислокацию: «На оккупированных территориях особых прорывов достигнуто не было. Оттуда все чаще поступают сообщения о том, что РФ пытается сформировать новые войсковые подразделения».

Тынисте сообщил, что продолжается отход российских войск из-под Киева, а в среде выведенных оттуда частей циркулирует информация о значительном количестве случаев радиационного поражения.

Генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран начал с взглядов на боевые действия в Украине лично президента Владимира Путина: «Мы видим, что молниеносная война Путину не удалась. Производится реструктуризация частей, чтобы к 9 мая последовала хоть какая-то победа. Однако 9 мая – это лишь пропагандистская веха, она не означает конца войны». Основной причиной провала молниеносной войны в Украине называются просчеты подготовки «спецоперации».

По словам Маррана, позиции Украины ясны: ее цель – окончание войны: «Кроме того, Украина хочет гарантий безопасности от третьих стран». Он напомнил, что интенсивная фаза войны не может длиться более двух недель: «Сейчас мы наблюдаем фазу более низкой напряженности боевых действий, но ожидается, что во второй половине апреля она снова станет более интенсивной. Война будет длиться долго».

Рассматривая требования России на мирных переговорах с Украиной, такие как признание Крыма и т. д., Марран отметил, что для официального Киева они неприемлемы: «Российская сторона также требует, чтобы после перемирия войска РФ оставались на территории Украины. Понятно, что Украина не может принять это условие».

В ближайшем будущем, считает Марран, большого прогресса в мирных переговорах ожидать не стоит.

По поводу возможных следующих шагов президента РФ Путина генеральный директор Департамента внешней разведки высказался решительно: «Мы увидим, что независимо от хода переговоров, Путина продолжат уничтожать Украину. Он убежден, что Украина – это не государство. Он уверен в своей стратегической цели, но, конечно, может изменить тактику своей армии».

Относительно ситуации в России мнение Микка Маррана таково: «Путин делает все возможное, чтобы реальная информация о войне не доходила до людей. С этой целью власти создали атмосферу всеобщего страха. Многие люди уже были задержаны в связи с антивоенными протестами. Ясно также, что большинство населения РФ находится под влиянием официальной пропаганды. Несколько иная ситуация среди молодежи, которая активно использует интернет-СМИ».

Ясно, что большинство населения РФ находится под влиянием официальной пропаганды.