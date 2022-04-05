Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что эра потепления, которой ознаменовалось окончание холодной войны, завершилась. Об этом пишет Голос Америки.
Блинкен: эра потепления после холодной войны завершилась
Блинкен: эра потепления после холодной войны завершилась
"Более настойчивый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась... Россия осуществила вторжение в соседнюю страну ... она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", - сказал Блинкен.
Он добавил, что пришла новая эра, но не взялся охарактеризовать ее.
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