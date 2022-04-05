Блинкен: эра потепления после холодной войны завершилась

"Более настойчивый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась... Россия осуществила вторжение в соседнюю страну ... она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", - сказал Блинкен.