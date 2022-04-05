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Блинкен: эра потепления после холодной войны завершилась

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Блинкен: эра потепления после холодной войны завершилась
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: POOL

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что эра потепления, которой ознаменовалось окончание холодной войны, завершилась. Об этом пишет Голос Америки.

"Более настойчивый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась... Россия осуществила вторжение в соседнюю страну ... она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", - сказал Блинкен.

Он добавил, что пришла новая эра, но не взялся охарактеризовать ее.

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