Органы Европейского союза окончательно одобрили продление отмены роуминга внутри ЕС еще на десять лет. Действие изначальной нормы, принятой в 2017 году, должно было закончиться летом этого года.
ЕС продлил отмену роуминга до 2032 года
ЕС продлил отмену роуминга до 2032 года
Теперь же роуминг отменяется до 2032 года. Ранее это решение уже одобрил Европарламент, сегодня к нему присоединился совет стран ЕС, передает Yle.
Как сообщила Европейская комиссия, использование мобильных данных в 2019 году возросло по сравнению с 2016 годом, когда роуминг был еще платным, в 17 раз. Находясь в другой стране ЕС в роуминге, тарификация должна проходить в соответствии с обычными тарифами оператора.