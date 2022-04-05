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ЕС продлил отмену роуминга до 2032 года

rus.postimees.ee
ЕС продлил отмену роуминга до 2032 года
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Фото: Shutterstock

Органы Европейского союза окончательно одобрили продление отмены роуминга внутри ЕС еще на десять лет. Действие изначальной нормы, принятой в 2017 году, должно было закончиться летом этого года.

Теперь же роуминг отменяется до 2032 года. Ранее это решение уже одобрил Европарламент, сегодня к нему присоединился совет стран ЕС, передает Yle.

Как сообщила Европейская комиссия, использование мобильных данных в 2019 году возросло по сравнению с 2016 годом, когда роуминг был еще платным, в 17 раз. Находясь в другой стране ЕС в роуминге, тарификация должна проходить в соответствии с обычными тарифами оператора.

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