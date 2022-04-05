ЕС продлил отмену роуминга до 2032 года

Теперь же роуминг отменяется до 2032 года. Ранее это решение уже одобрил Европарламент, сегодня к нему присоединился совет стран ЕС, передает Yle .

Как сообщила Европейская комиссия, использование мобильных данных в 2019 году возросло по сравнению с 2016 годом, когда роуминг был еще платным, в 17 раз. Находясь в другой стране ЕС в роуминге, тарификация должна проходить в соответствии с обычными тарифами оператора.