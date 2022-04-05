В апреле Таллиннский ботанический сад знакомит с природой Греции

В течение апреля эндемики Греции в ботаническом саду будут обозначены информационными табличками, подготовленными ботаником Урмасом Лаансоо, который по субботам также будет проводить экскурсии по растениям из Греции. В Пальмовом зале на протяжении всего месяца можно будет посетить целых три выставки – посетители увидят выставку, рассказывающую о чудесном мире семян растений Греции, винтажные постеры из коллекции Греческой национальной туристической организации и выставку коллекции ботанических иллюстраций, созданной основательницей Музея естествознания Гуландриса Ники Гуландрис.

Образцы семян произрастающих в Греции растений прибыли в Таллинн из Балканского ботанического сада Круссии (точнее, Института растениеводства и генетических ресурсов Demeter) и афинского Ботанического сада Диомидиса, и позволят еще больше обогатить и без того исключительно многообразную коллекцию растений Таллиннского ботанического сада. Несмотря на кажущееся внешнее сходство, семена чрезвычайно интересно рассматривать под микроскопом, и именно сделанные с помощью микроскопа фотографии смогут увидеть посетители ботаничского сада. Для сравнения будут представлены также сами семена и снимки растений.

Вторая выставка демонстрирует коллекцию плакатов, создаваемых на протяжении последних ста лет с целью популяризации греческого туризма – старейший из них датируется концом 1920-х годов. Через искусство посетители ботанического сада отправятся в увлекательное путешествие по прошлому – экспонируемые плакаты выполнены в разных стилях и следуют разным социальным течениям. Одно оставалось неизменным на протяжении десятилетий – захватывающие дух пейзажи Греции и богатое культурное наследие, благодаря которым Греция остается одним из самых популярных туристических направлений в мире.

Третья выставка является частью коллекции авторства Ники Гуландрис – представленные ботанические иллюстрации демонстрируют лесные цветы и пионы Греции. Ники Гуландрис (1929–2019) была греческим филантропом, художником-ботанистом и иллюстратором, в 60-х годах основавшей вместе с супругом Ангелосом Музей естествознания Гуландриса – первый из подобных музеев в Греции.

Экскурсии по растениям из Греции под руководством Урмаса Лаансоо пройдут 9, 23 и 30 апреля (начало в 12:00). Участники экскурсий узнают, сколько растений произрастает в Греции, какое дерево является национальным символом Греции, какое растение называют национальным цветком этой страны и какие эндемики Греции можно выращивать в условиях Эстонии. Принять участие в экскурсии позволяет обычный билет в Таллиннский ботанический сад. Регистрация по адресу https://botaanikaaed.ee/uudis/kreeka