Зеленский: встречи с Путиным, возможно, и не будет

При этом Зеленский считает, что даже после трагических событий в Буче необходимо продолжать переговоры с Россией.

«Проще сказать — давайте ни про что сегодня не будем говорить — позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию», — сказал Зеленский.