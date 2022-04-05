Встречи с главой РФ Владимиром Путиным, возможно, и не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, показанным во вторник в рамках всеукраинского телемарафона, передает издание "Сегодня".
Зеленский: встречи с Путиным, возможно, и не будет
Зеленский: встречи с Путиным, возможно, и не будет
При этом Зеленский считает, что даже после трагических событий в Буче необходимо продолжать переговоры с Россией.
«Проще сказать — давайте ни про что сегодня не будем говорить — позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию», — сказал Зеленский.
Ранее в ходе украинско-российских переговоров вставал вопрос о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. О возможной встрече в Стамбуле заявлял и президент Турции.