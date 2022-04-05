Таллинн представит проект реконструкции одного из городских виадуков

В качестве одного из важных предпочтений вице-мэр Таллинна Владимир Свет называет относительно не нуждающуюся в уходе и прочную, с долгим сроком службы конструкцию, а также внешний вид, вписывающийся в окружающее пространство.

«Однако важной целью является также создание более безопасной среды для участников движения – как для пешеходов и велосипедистов, так и для водителей моторных транспортных средств, — отметил Свет. – Одновременно с новым виадуком планируется построить на участке между улицами Калда и Тяхеторни пешеходно-велосипедную дорожку шириной 5,5 метров. На перекрестке с улицей Калда запланированы пешеходные переходы, а в начале улицы по краям проезжей части можно построить тротуары. Поскольку на бульваре Кадака преимущественно действует ограничение скорости 40 км/ч, оно также будет действовать и в районе виадука на участке между улицами Калда и Тяхеторни. На перекрестке Калда теэ и бульвара Кадака будет установлен светофор».

Старейшина Нымме Лаури Паэвеэр добавил, что при составлении проекта одним из исходных условий было сохранение природной среды, свойственной Нымме, в наибольшем объеме.

«Поэтому и пешеходно-велосипедная дорожка будет построена только с одной стороны проезжей части, чтобы сохранить как можно больше деревьев, что при расширении дорожного полотна было бы невозможно. Исходя из тех же расчетов, было выбрано место спуска для пешеходов и велосипедистов, которое соединит бульвар Кадака и пешеходно-велосипедную дорожку Китсарёэпа. В качестве одного из решений было предложено строительство тоннеля-трубы, но оно было внешне непривлекательным и препятствовало бы движению животных. По этой причине на эскизе оказалась структура схожая с нынешним виадуком, но более низкая».

Для моторного транспорта предусмотрены две полосы, а в направлении из центра города останется полоса правого поворота на улицу Калда. С бульвара Кадака планируется провести дорожку на улицу Канарбику и к проходящей под виадуком пешеходно-велосипедной дорожке. Организация движения на перекрестке Тяхеторни изменена не будет.