Жирков: «Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть»
Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что мог закончить карьеру после травмы, полученной в составе сборной России на Евро-2020.
«Пару недель после травмы ничего не делал, а потом взбрело в голову, что хочу еще поиграть. После любой травмы охота восстановиться и продолжить. Но сначала я посоветовался с докторами. Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть. У меня был разрыв задней поверхности бедра. Такая травма у меня уже была в «Анжи», тоже получил ее в матче за сборную».
Как отметил футболист, врач, у которого он проходил восстановление, сказал, что спортсмен сможет вернуться на поле. «Но в голове все равно были сомнения», - цитирует слова Жиркова издание.
Юрий Жирков подписал контракт с «Химками» в январе 2022 года. 38-летний футболист принял участие в 2 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.