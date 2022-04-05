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Жирков: «Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть»

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Жирков: «Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть»
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Юрий Жирков.
Юрий Жирков. Фото: Maksim Konstantinov/ZUMAPRESS.com

Жирков рассказал, что мог закончить карьеру прошлым летом из-за травмы, сообщает Sport-Express.

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что мог закончить карьеру после травмы, полученной в составе сборной России на Евро-2020.

«Пару недель после травмы ничего не делал, а потом взбрело в голову, что хочу еще поиграть. После любой травмы охота восстановиться и продолжить. Но сначала я посоветовался с докторами. Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть. У меня был разрыв задней поверхности бедра. Такая травма у меня уже была в «Анжи», тоже получил ее в матче за сборную».

Как отметил футболист, врач, у которого он проходил восстановление, сказал, что спортсмен сможет вернуться на поле. «Но в голове все равно были сомнения», - цитирует слова Жиркова издание.

Юрий Жирков подписал контракт с «Химками» в январе 2022 года. 38-летний футболист принял участие в 2 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.

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