В ближайшее время в ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ, включающий и ограничения в отношении российской нефти и угля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах ЕС.
The Wall Street Journal: ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из России
The Wall Street Journal: ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из России
Отмечается, что не все страны готовы поддержать полный запрет российского импорта, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.
Цель альтернативы – введение дополнительных пошлин на российскую нефть и уголь. Такой шаг хоть и не запретит окончательно импорт из РФ, однако сделает его существенно более дорогим, стимулируя европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из РФ.
Издание сообщает, что после обнародования информации о преступлениях российских военных в Киевской области, ряд европейских стран уже готов поддержать полный запрет, однако другие страны колеблются.
При таком сценарии вариант дополнительных пошлин может стать компромиссным вариантом.