И без того слабой экономике России грозит нокаут

Москвичка в одном из магазинов российской столицы. В России не хватает гигиенических прокладок, подгузников и сахара, в том числе потому, что их больше не производят в стране и нельзя изготовить самостоятельно. В продуктах питания недостатка пока нет.

Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/Scanpix