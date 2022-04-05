После переизбрания Владимира Путина президентом жители России стали умирать более молодыми, население сокращается, люди стали беднее. Полномасштабная война против Украины вызванные ею и санкции усугубляют ситуацию. Первым ударом стала аннексия Россией Крыма в 2014 году, затем последовали и санкции, и обвал цен на нефть, что сильно ударило по тамошней экономике. Доходы снизились, особенно у бедных слоев населения, пишет Postimees.
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И без того слабой экономике России грозит нокаут
И без того слабой экономике России грозит нокаут