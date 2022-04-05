Вт, 5.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

И без того слабой экономике России грозит нокаут

Тынис Оя
И без того слабой экономике России грозит нокаут
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments 1
Москвичка в одном из магазинов российской столицы. В России не хватает гигиенических прокладок, подгузников и сахара, в том числе потому, что их больше не производят в стране и нельзя изготовить самостоятельно. В продуктах питания недостатка пока нет.
Москвичка в одном из магазинов российской столицы. В России не хватает гигиенических прокладок, подгузников и сахара, в том числе потому, что их больше не производят в стране и нельзя изготовить самостоятельно. В продуктах питания недостатка пока нет. Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/Scanpix

После переизбрания Владимира Путина президентом жители России стали умирать более молодыми, население сокращается, люди стали беднее. Полномасштабная война против Украины вызванные ею и санкции усугубляют ситуацию. Первым ударом стала аннексия Россией Крыма в 2014 году, затем последовали и санкции, и обвал цен на нефть, что сильно ударило по тамошней экономике. Доходы снизились, особенно у бедных слоев населения, пишет Postimees.

Фактически зависимость России от импорта с 2014 года только возросла. Отвечая на опрос Института экономической политики им. Гайдара, в 2021 году 81 процент производственных предприятий заявили, что не могут найти отечественную замену импортной продукции. Более половины респондентов не удовлетворены отечественным производством. Оба показателя – самые высокие с 2015 года, когда начались опросы.

Ключевые слова
Наверх