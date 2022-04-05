Марина Алексеева: «Россиянки писали, что бомбят нам во благо»

«Общались. Отреагировали. И знаете как? Они пишут: «Это же вам во благо. Это же мирная операция». Такое в самом начале войны написало где-то три человека. Я им в ответ тоже немного написала, мол, давайте, приходите, посмотрите на эту мирную операцию, ощутите ее на себе. А они стоят на своем: «Это же вам во благо. Чтобы у вас все было хорошо», - сказала Алексеева.