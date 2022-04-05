Полиция напоминает водителям: не оставляйте пешехода в беде, если вы облили его

«Мы не выбираем погодные условия, но может выбрать скорость движения. Как водитель человек должен смотреть дальше своего руля и ездить таким образом, чтобы пешеходы могли не опасаться быть облитыми», — отметил Департамент полиции и погранохраны в соцсети.

Закон о дорожном движении гласит, что во время движения следует считаться с другими участниками: на дороге необходимо избегать всего, что может препятствовать движению, подвергать опасности или наносить ущерб людям, имуществу или окружающей среде.

Закон о дорожном движении также предусматривает, что водитель должен снизить скорость до такой степени, чтобы можно было избежать нанесения вреда другим участникам от воды, грязи, гравия и т.п. Для этого стоит выбрать полосу, где риск забрызгать пешеходов сведен к минимуму.

«Если вы неправильно оценили предполагаемую глубину водоема и в результате облили пешехода, оказавшегося поблизости, не уезжайте, а остановитесь и найдите компромисс с пешеходом», — говорят в Центре управления дорожным движением.

У пешеходов есть возможность вызвать полицию, и если нарушение будет доказано, водителя могут оштрафовать.

Погода пока не весенняя

В ночь на среду, 6 апреля в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами снег.

Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье кое-где 0°C.