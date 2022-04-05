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Галерея: квартира в Ласнамяэ с резной кухонной мебелью

rus.postimees.ee
Галерея: квартира в Ласнамяэ с резной кухонной мебелью
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На улице Кярбери в Ласнамяэ продается двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома с удачной планировкой и замысловатой мебелью.

Мебель ручной работы с резными фасадами и яркая мягкая мебель в гостиной входят в цену. В квартире, судя по тексту объявления и фотографиям, сделан ремонт. Правда, опять же, судя по фото, ванной комнаты и туалета рука мастера не коснулась. Но это - пустяки. Цена - отличная, поэтому квартира забронирована. Но забронирована - еще не значит куплена, поэтому любителям резного дерева советуем ознакомиться с объявлением на портале недвижимости KV.EE. 

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