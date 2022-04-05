За сутки скончались шесть человек с коронавирусом

По состоянию на утро 5 апреля в больницах находится 293 пациента с коронавирусом. Из них 119 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 69 человек, или 58% не были вакцинированы, а 50, или 42% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни, из которых в 13 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 12,8 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались шесть человек с коронавирусом, двое из них не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 72-летняя женщина, 76-летний мужчина, 80-летнй мужчина, 83-летний мужчина и 85-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 64 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 67 невакцинированных в день.