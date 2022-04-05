Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 5 апреля.
Разведка Эстонии: Россия по-прежнему намерена отрезать доступ Украины к Черному и Азовскому морям
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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают передислокацию и перегруппировку своих подразделений, эти мероприятия могут занять больше недели. На темпы передислокации влияют расстояние переброски соединений, логистические возможности РФ и процессы реорганизации – войска должны быть пополнены личным составом и техникой, чтобы затем было возможно сформировать максимально комплектные подразделения.
Узким местом процесса реорганизации является подотчетность, то есть, понимание о том, сколько имеется техники и личного состава, а также в каком состоянии они находятся. Эти вводные лежат в основе любого оперативного плана, с их помощью в том числе нарезаются полосы наступления и определяются зоны ответственности отдельных подразделений.
Учитывая, что ВС РФ до сих пор так и не сумели осуществить глубокий прорыв оборонительных порядков вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях, вероятная конфигурация официально анонсированной РФ операции на востоке Украины может быть следующей: наступление двух группировок по сходящимся направлениям с севера на юг из под Харькова и Изюма и с юга на север из под Мариуполя.
Поступают новые сведения о том, что прежде всего на юге Украины РФ пытается установить на оккупированных территориях фиктивные властные структуры. Подобные действия могут говорить о том, что Россия по-прежнему намерена отрезать доступ Украины к Черному и Азовскому морям. Это позволило бы нанести удар по украинской экономике и оказывать давление на страну. Местные жители активно борются с попытками установления оккупационного режима, а российские войска подавляют протесты силой.
Киевское направление (Север)
ВС РФ продолжают отвод войск. Имеются сведения, что значительная часть личного состава подразделений, находившихся в районе Чернобыля, была госпитализирована с симптомами лучевой болезни. Точные цифры неизвестны, однако, учитывая характер поведения российских в зоне радиационного заражения, подобные последствия вероятны.
Черниговско-киевское направление
ВС РФ продолжают отвод войск.
Сумское направление
Без значительных изменений.
Харьковское направление (Восток)
Интенсивность боев в районе Изюма несколько снизилась.
Рубеж Донецк – Луганск
На бывшей линии разграничения, существовавшей до 24 февраля, по-прежнему сохраняется высокая военная активность. Вероятнее всего, усилия ВС РФ направлены на формирование выгодных плацдармов для начала нового крупномасштабного наступления.
Находящаяся в Луганской области группировка, вероятнее всего, нацелена на захват Славянска и Рубежного. Впрочем, насколько известно, российские войска не сумели занять эти населенные пункты. Даже официальные источники РФ сообщают о весьма скромных успехах.
Гарнизон Мариуполя продолжает сопротивляться, тем самым оттягивая на себя значительные ресурсы российских войск и ограничивая свободу перемещения колонн снабжения.
Крымское направление (Юг)
Произошедшие в течение последних суток обстрелы Николаева могут указывать на попытки ВС РФ сохранить инициативу в условиях застопорившегося наступления на этом направлении.