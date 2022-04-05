Исследование: российский паспорт фактически утратил свою ценность из-за войны в Украине

Об этом свидетельствуют опубликованные 5 апреля 2022 года данные Индекса паспортов мира на II квартал от компании Henley & Partners.

"В ответ на действия России Европейский союз (ЕС), США, Канада и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, ввели жесткие запреты на поездки для отдельных российских граждан, а во многих случаях прекратили обработку заявлений на получение визы. Российский паспорт фактически утратил свою ценность и вес с точки зрения безвизовых поездок", – говорится в отчете.

Одновременно с этим, отмечают аналитики, ЕС утвердил чрезвычайный план, позволяющий гражданам Украины жить в любом из 27 государств-членов сроком до трех лет (при получении соответствующего статуса). Ряд стран скорректировал визовую политику в пользу держателей украинских паспортов.

"Согласно свежим результатам Индекса паспортов, Украина обладает безвизовым доступом к 143 странам мира – это рекордный показатель для страны и 34-е место в рейтинге. Россия при этом занимает 49-е место и 117 безвизовых направлений в теории", – говорится в отчете.

При этом в компании уверены, что ситуация для России в будущем будет становиться только хуже.

"Поскольку ценность российского паспорта стремительно падает, а мир открывает свои двери для украинцев, совершенно очевидно, что паспорт и гражданство определяют жизнь и могут кардинально повлиять на возможности или проблемы, с которыми гражданин может столкнуться по жизни. На данный момент почти невозможно предсказать, как будет выглядеть мир в тени новой холодной войны, но последние результаты Индекса показывают, что разрыв между Россией и большей частью западного мира только увеличится в ближайшие месяцы", – прокомментировал председатель правления группы компаний Henley & Partners Крис Келин.