Количество проданных квартир уменьшается, спрос не останавливается, цены растут

По сравнению с мартом прошлого года, количество сделок с квартирами в Таллинне в этом году уменьшилось на 13%, но, поскольку средняя цена выросла, общий объем сделок остался на уровне прошлого года. «Предложений стало еще меньше, чем раньше, при этом недостатка в заинтересованных людях нет. Продолжающийся рост входящих цен не позволит этой тенденции существенно измениться в ближайшем будущем», – сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.

В марте цена одного квадратного метра в таллиннских квартирах достигла новой рекордной отметки – 2723 евро. Общий объем сделок вырос по сравнению с февралем почти на треть.

В марте в Таллинне было продано 876 квартир, что на 23% больше, чем в феврале, когда собственники сменились у 712 квартир. Еще больше по сравнению с февралем увеличилась общая стоимость сделок с квартирами – на 27%.

Если кроме квартир учитывать и все остальные объекты продажи, то в марте в Таллинне была совершена 1121 сделка купли-продажи недвижимости. Общий объем сделок с недвижимостью составил около 185 миллионов евро, что почти на треть больше, чем в феврале, но на 13% меньше, чем в марте прошлого года.

Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в марте за 890 000 евро, а самая дешевая — за 2 560 евро. В марте в Таллинне также было продано 28 застроенных земельных участков с жилой недвижимостью, что по сравнению с февралем означает рост на 4 объекта.

Самый дорогой объект недвижимости на предназначенном под жилую застройку участке был продан за 1,2 миллиона евро, а самый дешевый — за 6000 евро. В прошлом месяце было продано 8 земельных участков для жилищной застройки, что на 5 больше, чем в феврале. Самый дешевый участок стоил 32 000 евро, а самый дорогой — 1 500 000 евро.