Что будет с российскими пенсиями?

Начисление пенсии за годы, отработанные в России, для жителей Эстонии и годы, отработанные в Эстонии для россиян, происходит на основании «Договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения», заключенного в Таллинне 14 июня 2011 года. Для того, чтобы людям не приходилось ездить между странами и обивать пороги соответствующих учреждений, было решено, что все вопросы решают соответствующие органы страны проживания человека, куда он и должен обратиться с соответствующим ходатайством. То есть, проживая в Эстонии, решать вопросы о назначении российской пенсии и получении денег нужно в Департаменте социального страхования.