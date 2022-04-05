Военные преступления и убийства мирных жителей. Хроника зверств в Буче из домового чата

- Пробили водонапорную башню.

- Попали в крышу дома случайно. Хотели сначала в водонапорную.

- Воды сейчас не будет. Набирайте, кто не успел. Инфа точная, башни нет.

- Ребята, нет света уже.

(Снабжение района водой, электричеством, газом и теплом прекратилось 4 марта и по состоянию на начало апреля по-прежнему не восстановлено)

- Помогите, лезут в дом. С нами ребенок. Мы в погребе дома.

5 марта

- 2 БТР стоят возле старого медпункта, сколько людей - не знают, сломали ворота на завод.

- Что в [ ... ] подъезде? Что-то слышно? Не отвечают телефоны, так уже и не звоню.

- Я звонила по телефону, бьют со всех сторон, так 30 минут назад было.

- Сейчас есть одна БМП и направлена в сторону [ ... ] пушка, а другой в воротах и направлена в сторону Ирпеня, как на завод.

- Срочно. От окон отойти.

- Поступила информация, что горит дом, точно разглядеть не могут, со стороны завода, примерно [ ... ] этаж.

- Отец говорил, что попали нам в квартиру.

- …написал, что наш дом горит, [ ... ]этажи.

- На фейсбуке пишут, что горит девятиэтажка возле завода. Это правда?

- Горит. Уже четверть дома.

6 марта

- Горели [ ... ] этажи. Пробовали тушить, но зря, сейчас все само потухло.

- Сказали, что ходили мужчины, будто все погасили. Очень хочу верить, чтобы не тлело, главное.

- Сегодня с 9-00 до вечера варили на кострах горячие блюда и чай, присоединяйтесь, нужны продукты, завтра мы всех ждем.

- Умер [ ... ] и с [ ... ] этажа мужчина, не знаю фамилию, то его и застрелили. Он перебегал.

- Похоронить людей не дают, уже трое и все в бусике, развернули и не пропустили к кладбищу.

(Тела трех погибших соседей россияне не пропускали к расположенному поблизости кладбищу на протяжении нескольких дней, поэтому они просто лежали в микроавтобусе. Удалось ли их опознать и похоронить - или хотя бы просто похоронить, без опознания - неизвестно. Тела других погибших позже начали хоронить в соседней лесополосе, дождавшись прекращения обстрелов)

- Пишут, что в [ ... ] доме сегодня разгромило квартиру, кто что знает, напишите пожалуйста в лс.

- Мой дедушка остался один. Вот в [ ... ] доме. Ему выбило окно. Спать и так холодно, но теперь это невыносимо… Скажите пожалуйста, как и чем можете помочь?! В лс, прошу.

- Кто может пройти на [ ... ] проверить, просто ли живы там?

- Исчез Юра [ ... ], может кто-то знает/видел. Дверь в квартиру выбита.

(Родственники искали Юру на протяжении еще нескольких дней, в одной из групп на фейсбуке один из пользователей сообщил, что того убили. Родные Юры незнакомцу не поверили. Удалось ли родственникам найти Юру, неизвестно)

10 марта

- Добрый день! Если будет информация по местонахождению [ ... ] очень прошу сообщить мне в приватные или по телефону.